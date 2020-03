El capítulo de este jueves de Verdades Ocultas dejó muchas dudas en los seguidores de la teleserie de Mega luego de una serie de hechos.

En el capítulo, finalmente se conoció la identidad del hombre enmascarado quien se llama "Gabo" y le entregó el pendrive a "El Santo", cuya información mostraba el momento en que Eliana le dispara a Valentina, prueba suficiente para hundirla, pero el misterioso hombre prefiere que aún no.

El "Santo" además le pidió fotos de Benjamín y Cris (Tomasito), las que aún no se sabe con qué fin las usará.

A pesar de que se supo quién era el hombre enmascarado que trabaja para el Santo, aún así quedaron muchas dudas sobre quién era el sujeto que tiene todo controlado bajo cámaras.

A través de Twitter varios seguidores dieron sus teorías, donde varias de ellas apuntaban a que podía ser Leonardo, quien se supone murió, o bien, un hermano gemelo de él.

Por otro lado, algunos creen que El Santo tiene más de un ayudante, por lo que "Gabo" no sería el único involucrado.

Se acuerdan de este tipo? No creo que sea el mismo de la mascara que estuvo en la fiesta, Leonardo tenía otro ayudante más, este que se ve en la foto es más robusto y de seguro fue el que mato a Félix, se ve más gordo ahí pero ya les digo olvídense de Alonso 😭 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/lKutAx4Tw7

Al final llega otro personaje nuevo a la trama, entonces Alonso si esta muerto, no era ninguno de los 2, como Félix traicionó a Rocío con Leo, este lo mato y trajo a este pastel, pero me surge una duda, creo que no es el único ayudante, hay más #VerdadesOcultas