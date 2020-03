¿Qué pasó?

El animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia se refirió a la estrecha amistad que mantenía con la fallecida periodista Javiera Suárez, quien murió el 12 de junio de 2019 a causa de un cáncer.

Invitado al programa "Podemos Hablar", Valdivia expresó que la pérdida de su amiga lo mantiene bajo una constante pena y dolor. "La conocíamos íntimamente, fuimos parte de su proceso de su matrimonio, de su Pedrito Milagros (...) Esa es una gran pérdida del último tiempo, como fue en su época la partida de Camiroaga", señaló.

El animador sinceró además que "no la quería ir a ver (a la clínica) porque me pone mal el tema, no tengo la inteligencia emocional para enfrentar el tema".

La última convesación

A pesar de que "Pollo" Valdivia no quería ir a ver a Javiera, "fue su marido, Cristián, quien le dijo a mi mujer 'dile al Pollo que venga porque no hay mucho tiempo'".

Ahí reveló cómo fue el último encuentro con su amiga. "Cuando nos vemos ella me dice una cosa muy fuerte, muy íntima entre nosotros".

"Yo le había dicho cuando le detectaron el cáncer que iba a luchar e iba a ganar la pelea. 'Vamos con esto, que se puede, tú no te vas a morir, esto es una sentencia'. Entonces, apenas me ve entrar a su pieza se pone a llorar y me dice 'maricón, me dijiste que me iba a salvar' y hasta el día de hoy eso me quedó", contó emocionado.