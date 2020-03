View this post on Instagram

Hablando por estos dias de amor, ellos son los amores de mi vida, @ovasabatini @orianasabatini @tizianasabatinif es muy fuerte lo que siento por ellos, lo sé porque siento que el corazón me explota, cuando los tengo cerca, los quiero abrazar, besar apretujar, me los comeriaaaa jajaja no somos una familia perfecta, a veces discutimos, pero también nos perdonamos, somos honestos y no nos abandonamos nunca el uno al otro, OHANA = familia y la familia nunca se abandona, estamos unidos hasta el infinito y más allá con lazos de amor eterno. Los amo con todas las fuerzas de mi corazón, gracias Ova, Ori, Titi por estas vacaciones y por esta foto que sé no les gusta mucho hacer porque ya son grandes 😢 prometo no molestarlas mas, las siguientes las haremos papá y yo con nuestros nietos, sera??? #ultimafoto #2020 #familia #union #ohana #amor #juntossiempre