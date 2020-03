Activision vuelve a la carga con un nuevo modo de juego para su franquicia Call Of Duty: "Warzone", la que a diferencia del modo multijugador o cooperativo de "Call of Duty: Modern Warfare", es una especie de título accesorio disponible para Playstation 4, Xbox One y PC.

A diferencia de la mayoría de los juegos de Call Of Duty, "Warzone" es un Battle Royale totalmente gratuito, pero mantendrá las transacciones con dinero real dentro de su sistema, al igual que la mayoría de los títulos actuales.

Para acceder a los gráficos, armas y ubicaciones del Battle Royale no es necesario tener el título original para poder jugarlo.

Revisa el trailer de "Call Of Duty: Warzone" a continuación:

"Warzone" se encuentra basado en "Call of Duty: Modern Warfare" y como todo Battle Royale, los jugadores aterrizarán en un enorme mapa sin equipamiento y tendrán que recorrer el terreno recogiendo armas, munición y equipo.

El ganador será el último sobreviviente en quedar en pie, algo no muy diferencias de otros juegos del género como "PUBG", "Fornite" o "Apex Legends", pero la peculiaridad de "Warzone" es que admite hasta 150 jugadores simultáneos.

El modo convencional es eliminar a 149 rivales, o si se juega en equipo al resto de equipos, hasta ser el último. Eso si, Activision ha implementado el modo secundario llamado "Plunder", en el que no solo hay que matar sino que ganar dinero, conseguir equipo y cumplir contratos o misiones.