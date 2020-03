La empresa desarrolladora de videojuegos británica, Team17 Group plc, anunció mediante sus redes sociales el regreso de una de sus franquicias durante este 2020.

Se trata de "Worms", la saga de estrategia militar por turnos, que desde 1995 atrajo a millones de fanáticos con sus gusanos y descabelladas armas.

Team17 llamó a los seguidores de la franquicia a "agarrar sus bazookas y saltar sobre las ovejas, los gusanos están de vuelta en 2020 como nunca los has visto antes".

El adelanto compartido en redes sociales muestra algunos de los títulos principales de la saga a lo largo de la historia y revela que este 2020 llegará un nuevo título.

También se anticipa que cambiará la manera de jugar a la que los fanáticos están acostumbrados, pero hasta el momento se desconoce cuáles serán estas novedades.

La franquicia lanzó una gran variedad de entregas desde 1995, alternando entre gráficas 2D y escenarios en 3D.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs