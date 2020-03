¿Qué pasó?

El paso de Maroon 5 por el Festival de Viña 2020 dejó una ola de críticas el pasado 27 de febrero debido al deficiente show que mostraron los californianos, especialmente por la actitud de su vocalista Adam Levine.

La banda además había exigido a la organización que nadie interrumpiera su presentación en la Quinta Vergara por lo que no se les entregó las Gaviotas.

Altercado con los animadores

Otro de los desencuentros que vivieron los intérpretes de "Sugar" fue con el animador del certamen, Martín Cárcamo, quien reveló a La Tercera el altercado que tuvo con el grupo debido a sus malas actitudes.

"Una es que no tuvieran contacto con el público", "dos, ellos sabían que tenían que entrar más temprano y entraron tarde, y eso obligó a una situación súper tensa para poder hacer el relleno", aseguró, relatando algo que ya era sabido.

Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que miembros representantes de Maroon 5 obligaron a Cárcamo a bajar de la zona de animadores de la Quinta Vergara mientras la banda tocaba.

"Yo subo en un minuto a ver el show al lado del escenario, donde están los animadores, y me sacaron. ¡A mí, poh, que se supone que soy la persona que tiene que estar ahí, porque si el animador no está ahí, quién chucha está!", reveló, agregando que "me sacó la gente de Maroon 5, me pidieron que me fuera. Me dijeron que me tenía que ir porque no podía estar ahí".