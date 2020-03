¿Qué pasó?

Vesta Lugg se encuentra promocionando su single "El Contrato", su primera incursión en los ritmos más urbanos cuya letra es concebida como un espacio para impulsar el empoderamiento femenino en medio de su rabia.

"(El Contrato) nace en octubre tras ver muchos posteos de testimonios de mujeres que han sufrido violencia. Llegué al estudio y les vomité todo lo que tenía en la cabeza, rabia, pena, angustia y tantas cosas por corregir", contó la artista a Meganoticias.cl.

Su carrera musical ha ido evolucionando de la mano de otras artistas quienes también han tomado la bandera del feminismo como parte de sus composiciones. "De a poco estamos alzando la voz como tener espacios femeninos en el Festival de Viña por ejemplo que eventualmente ni siquiera le diremos 'espacio femenino' porque debería ser naturalizado el espacio de tener a puras mujeres", cuenta sobre cómo ha visto el machismo dentro de la industria musical, proceso donde "estamos en una transición, peleando ese tipo de derechos".

Deconstrucción

Sobre posicionarse como una voz con un discurso claro dentro de la música y transparentar su postura, la también instagramer considera que "estamos todos deconstruyéndonos, me he dado cuenta de cosas que son un producto del patriarcado, de cómo me educaron. Me gustaría pensar que todos estamos en el mismo proceso de reconocer actitudes que nos faltan y que tenemos que corregir".

"Somos todos parte de una misma generación que está pensando en hacer las cosas bien, hay una mirada hacia adentro muy importante", cree.

Esa misma mirada es la que, tras el estallido social, considera importante de mostrar ya que "tenemos responsabilidad como artistas y como mujer de contar lo que está pasando en el país".

