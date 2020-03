Netflix anunció este jueves que el director Taika Waititi escribirá y dirigirá dos series animadas basadas en los trabajos de Roald Dahl.

El director de "Jojo Rabbit" escribirá, dirigirá y producirá dos proyectos: Una producción basada en "Charlie y la fábrica de chocolates" y de otra inspirada en los personajes Oompa-Loompa.

Taika Waititi will write, direct, & EP two animated series based on the works of Roald Dahl.



The first is based on the world and characters of Charlie and the Chocolate Factory.



The second is a wholly original take on the Oompa-Loompas, that builds out their world pic.twitter.com/TqIzxTlRSf