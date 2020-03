El guionista y director cinematográfico estadounidense, Craig Mazin, realizará una serie basada en el videojuego de acción y supervivencia “The Last of Us”. El director de la exitosa serie de televisión “Chernobyl” vuelve a trabajar con HBO para sacar adelante este nuevo proyecto.

Según informa The Hollywood Reporter, HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del videojuego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo junto a Carolyn Strauss, y supervisando la adaptación estará Sony Pictures Television, dando el pistoletazo de salida a PlayStation Productions, que pone en pie así su primera serie de televisión.

De esta manera HBO dio a conocer la nueva serie que tendrá disponible en sus pantallas, noticia que rápidamente se apoderó de las redes sociales en donde fanáticos del videojuego hicieron eco del futuro estreno televisivo.

Look for the light. @clmazin and @Neil_Druckmann to develop the series adaptation of #TheLastOfUs, coming soon to HBO: https://t.co/z9c2h86EYw pic.twitter.com/AkT6fET4Im