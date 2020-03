View this post on Instagram

Creo que ya es momento de gritarlo al mundo, porque hoy la felicidad sí que nos invade, van 13 semanas de una nueva aventura en nuestras vidas, de un nuevo integrante de este equipo que crece dentro de mi... las emociones son miles y quienes han estado en etapa podrán entenderme sin siquiera mencionarlo! Hoy solo puedo sentir agradecimiento porque todo avanza bien, porque tengo a mi Pablote al lado, que difícil debe ser enfrentarlo sola, me he puesto en la piel de muchas mujeres, en la de mi mamá por ejemplo y me hace admirarla aún más y eso es algo que también agradezco... a ti @pablo_ortiz_j te doy las gracias infinitas por cada momento, por preocuparte de que este proceso sea sincero y no necesariamente Perfecto, por tener esas conversaciones que no todos comprenderían, por retractarte en el instante cuando algo me puede hacer sentir mal o por simplemente escucharme días enteros imaginando lo que pueda venir y emocionarte, a pesar de tu tenerlo super claro! Te amo y sin duda creo que con esa misma sinceridad gozaremos de esta nueva aventura, que sabemos no será fácil, pero pondremos todo de nuestra parte para disfrutarlo y darle lo mejor al nuevo integrante de esta familia de a cuatro, que solo se formó en base al amor!