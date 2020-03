¿Qué pasó?

Sophie Turner protagoniza la próxima edición de la revista Elle, entrevista donde habló sobre su relación con Joe Jonas y, entre otras cosas, sus gustos musicales.

Quien fuera Sansa Stark en Game Of Thrones contó que "mis amigas y yo no éramos fanáticas de los Jonas Brothers".

"Había una banda en el Reino Unido llamada Busted. Tuvieron un éxito llamado Year 3000. Era increíble, y éramos grandes admiradoras de Busted. Luego, los Jonas Brothers hicieron un cover de la canción y la hicieron masiva. Y Busted se separó. Pensamos que todo era culpa de los Jonas Brothers. Entonces, los odiamos", reveló.

La primera cita

Sobre el primer encuentro con Joe, contó que "lo mejor es que no llegó con seguridad, trajo a un amigo y bebieron tanto como el resto de nosotros".

Tras bailar unos minutos, se sentaron a conversar y "hablamos durante horas, horas y horas. Y no me aburrí. No fue algo inventado, no fue una pequeña charla, fue tan fácil. Pronto fuimos inseparables. Y luego me fui de gira con él".

"Él es muy guapo, talentoso, divertido, carismático. Tengo mucha suerte de estar con él y que alguien como él quiera estar cerca de mí y pasar tiempo conmigo", indicó.

La pareja que espera su primer hijo, a pesar de que no se han referido al tema, se casó so sorpresivamente en una ceremonia en Las Vegas en 2019. "Solo la palabra esposo y la palabra esposa, solidifican la relación. Me encanta estar casada. Creo que es maravilloso", dijo.