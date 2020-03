Genesis, la banda de rock progresivo liderada por Phil Collins, se reunirá para realizar una gira por el Reino Unido a finales de 2020, la primera en 13 años, según anunció el grupo en las redes sociales.

"Genesis se complace en anunciar que @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed y #MikeRutherford estarán de gira por el Reino Unido a finales de 2020", escribió la banda en Twitter.

Genesis are delighted to announce that @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed

and #MikeRutherford will be touring the UK in late 2020! Tickets go on sale on Friday at 9am.

More info here https://t.co/L0KvJuBNRw #lastdomino pic.twitter.com/X2RodjlpkJ