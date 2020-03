La cartelera cinematográfica del país será variada para estemes de marzo. Habrá cine animado, terror, acción, aventura y comedia. Así que si eres un cinéfilo empedernido, no te pierdas los estrenos del séptimo arte.

Aquí te presentamos las películas que se estrenarán durante este mes. Conoce las fechas y la sinopsis de cada una de ellas:

1. Onward: 5 de marzo | Animación

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

2. Los señores de la mafia: 5 de marzo | Thriller

Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su imperio a una dinastía de multimillonarios procedentes de Oklahoma.

3. El robo del siglo: 5 de marzo | Thriller

Llueve copiosamente y en la calle no hay un alma. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Delante está la fachada del Banco Río. Es viernes 13 de enero de 2006. Los francotiradores del Grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar aguardan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el negociador, deja diluir las esperanzas de que Vitette, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la sucursal del Banco Río de Acassuso de señales de vida.

4. Araghe Sard: 5 de marzo | Drama

Afrooz (Baran Kosari) es la capitana de la selección de fútbol sala (FUTSAL) de Irán. Tras 11 años de duro trabajo, su esfuerzo se ve finalmente recompensado: la selección ha llegado a la final del la Copa Asiática de Naciones. Sin embargo, cuando trata de viajar descubre que su marido le ha prohibido abandonar el país. Esto desencadena una serie de reacciones que sirven como reflexión social en un país en el que la mujer ha de pedir permiso al hombre para prácticamente cualquier gestión que desee realizar.

5. Aguas oscuras: 12 de marzo | Drama

Esta película está basada en una impactante historia real. Un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad.

6. Juego de Espías: 12 de marzo | Comedia

Un operativo de la CIA que cree no tener sentimientos (Dave Bautista) queda a merced de una niña de 9 años (Kristen Schaal) después de que se le asignase la misión de vigilar a su familia.

7. Bloodshot: 12 de marzo | Acción

Ray Garrison (Vin Diesel), también conocido como Bloodshot, es resucitado por la compañía Rising Spirit Technologies a través del uso de nanotecnología. Mientras lucha por recuperar la memoria, Ray trata de volver al ser el que era antes de sufrir el accidente que dejaría amnésico. Película basada en el cómic "Valiant", creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton.

8. Visión nocturna: 12 de marzo | Documental

Grabar lo cotidiano fue siempre una forma de relacionarse con el mundo. Una noche ocurrió la violación y todo cambió, aunque el registro continuó. Al revisitar estas imágenes surge un diálogo entre la luz y la oscuridad, mientras permanece la extrañeza ante el mundo.

9. Un lugar tranquilo: Parte 2 | 19 de marzo | Terror

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Secuela de la exitosa producción "Un lugar tranquilo".

10. I Still Believe | 19 de marzo | Drama

Cuenta la historia real de la estrella de música cristiana Jeremy Camp, profundizando en su aventura de amor y pérdida, demostrando así que siempre hay esperanza.

11. Lina de Lima | 19 de marzo | Drama

Lina (35), como muchas otras mujeres peruanas migrantes en Chile, apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago. Este año, preparándose para su viaje anual de Navidad para ver a su hijo adolescente, Lina se da cuenta de que éste ya no la necesita como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, comienza un viaje donde se redefine a sí misma a medida que explora sus propios deseos e identidad.

12. Mulán | 26 de marzo | Aventura

Adaptación en imagen real de la historia de la guerrera china Hua Mulan, que Disney ya llevó al cine de animación en 1998.

13. Otra vuelta de tuerca | 26 de marzo | Terror

Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan. Adaptación moderna de la obra de Henry james, "The Turn of the Screw".