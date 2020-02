A raíz de los comentarios expresados hace poco por Lucia Miranda, viuda del exmanager de Luis Miguel, Hugo López, quien aseguró que el cantante mexicano cumplía debidamente con la manutención de sus hijos, la actriz Aracely Arámbula desmintió la información de manera contundente.

“Ella no sabe, nadie sabe, porque no están interesados, yo soy muy prudente y no hablo de eso, estoy con mi carrera,” expresó Arámbula, madre de Miguel y Daniel, resultado de su matrimonio con Luis Miguel.

A pesar que Aracely Arámbula ha intentado mantener en privado la relación con el intérprete mexicano y evitaba hablar sobre el tema, tras los recientes comentarios de amigos cercanos al cantante, ella ahora no oculta los problemas que tiene con el “Sol de México”, y se ha descargado ante los medios de comunicación.

“Dicen muchas cosas, como mi queridísimo, hermoso Toño Mauri, que todo está bien y que todo está bien y no está bien... Ellos saben la verdad", dijo en referencia al cantante, amigo cercano de Luis Miguel, quien también habló sobre la relación que lleva la expareja.

En cuanto a la serie biográfica de Luis Miguel, la intérprete de “La Doña”, indicó que ni ella ni sus hijos aparecerán en la segunda temporada.

“Es un asunto que están tratando los abogados, fueron muy amables en avisarme (el equipo de producción) en que no saldremos, no me interesa salir ni mis hijos tampoco”, agregó.

La actriz ofreció estas declaraciones a su llegada a la ciudad de Tijuana, donde presentó su obra de teatro, “Por qué los hombres aman a las cabronas”, el 27 de febrero en el Teatro del Foro, con dos funciones donde actúa junto a David Zepeda y Anastasia Acosta, y que también llevarán a varias ciudades de Estados Unidos.