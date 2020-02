¿Qué pasó?

Denise Rosenthal debutará como solista este viernes en la jornada final del Festival de Viña 2020, siendo la única mujer de la parrilla para esta noche.

La cantautora chilena llega como una de las artistas más populares del certamen y acompañada de sus canciones con letras de empoderamiento femenino, autoestima, pero también, que hablan de experiencias personales.

Una de ellas es "Isidora", sencillo perteneciente a su disco Cambio de Piel (2017), donde relata una de las pérdidas más importantes de su vida.

También puedes ver

El dolor que transformó en inspiración

Isidora era una de mas mejores amigas de Rosenthal y perdió la vida trágicamente hace ocho años en un accidente de tránsito mientras andaba en bicicleta. La irreparable pérdida caló hondo en la artista quien, para rendirle tributo, le compuso la canción que lleva su nombre en un proceso que califió como sanador.

"Isidora nació después de seis años de la muerte de una mis mejores amigas, que falleció en un accidente de bici, de tránsito. Fue súper duro, porque uno habitualmente no está acostumbrado a que una persona tan cercana a tu edad, se muera en un accidente así, de la noche a la mañana", indicó en 2017 durante una entrevista en Mucho Gusto.

La situación además la hizo pensar en lo que significa la muerte, pensamientos que decidió plasmar en la melodía.

"El mayor aprendizaje es que la muerte es de las pocas cosas que el ser humano en general no puedo controlar. Creo que nos descompensa un poco el no saber qué es la muerte, no saber qué hay detrás de la muerte. No saber cómo enfrentar esa perdida", expresó.

La despedida

En esa misma entrevista Rosenhtal reveló que Isidora tenía 21 años y una semana antes de su muerte "la Isi se acercó a cada una de nosotras a hablarnos, nunca era mucho de hablar, así como afectivo. Se me acercó, me abrazó, estuvimos llorando juntas. Me decía 'yo te quiero, estoy súper orgullosa de ti, de tú trabajo'. Ella me abrazó y me dijo 'yo voy a estar siempre acá tú tení que salir adelante'".