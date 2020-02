El 2007 fue un año muy complejo para el comediante Pedro Ruminot, luego de que le descubrieran un tumor de 25 centímetros, ubicado detrás del corazón. Desde ese momento, toda su vida cambió por completo y es que, aunque logró salir ileso de esta enfermedad, el comediante ahora es un fiel creyente de Dios y los milagros.

Sin duda, fueron días de sufrimiento para Pedro y más cuando los doctores le dieron poca esperanza de vida. Fue en una entrevista en el matinal de Mucho Gusto que el comediante relató con detalles cómo pasó de la frustración a tener fe y recuperarse.

La fe de Ruminot

Al enterarse de que el tumor que tenía era cáncer, Ruminot no aguantó las lágrimas en ese momento y comenzó a llorar desconsoladamente: “Viene la señora del aseo, dos de la mañana, y me escucha llorar. ‘¿Por qué está llorando?’. ‘Porque dicen que me voy morir ahora’. ‘¿Y usted cree en Dios?’. ‘Sí, pero no mucho’. ‘Crea’. Se fue. Al rato volvió y me trajo un rosario de madera. ‘Vaya a rezar a la capilla’. Y me fui a rezar”, comentó en el programa matutino de Mega.

A pesar de la fe que comenzó a predicar, el comediante se mantenía dolido por lo que estaba atravesando. “A mí fue un cura a darme la extremaunción y lo eché con garabatos. ‘¡Te vas! ¡Yo no me voy a morir! ¡Te vas!’. Un cura viejito que ahora me acuerdo y me siento mal. Pero en ese momento fue ‘¡no me voy a morir y fuera de acá!’”, dijo.

Los días duros no evitaron que el chileno se uniera más a Dios y tomó cada situación como una señal o un aprendizaje: “Acá llegó una señora de la nada, que estaba haciendo aseo, y me regaló esto. Lo tomé como una señal. Dije ‘esto es demasiado potente, algo me quiere decir la vida’, y me acerqué mucho más”, señaló.

Rutina católica

Durante la entrevista en el Mucho Gusto, Pedro Ruminot habló de cómo ha incluido a Dios y a la iglesia en sus rutinas de humor: “de hecho, hago bromas con mis colegas, creo que soy el único del stand up católico, el único del stand up que cree en Dios. Hago muchos chistes de religión, pero soy súper creyente”, dijo.

Este duro camino lo encaminó también a hacer eventos sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados: “Yo hice un trato con el de arriba. Yo hago un evento a beneficio y él me tiene que mandar uno pagado”, comentó el humorista entre risas.

Durante la última noche de Festival de Viña del Mar, Ruminot se subirá al escenario de la Quinta Vergara para mostrar su nueva rutina frente a cientos de personas.

