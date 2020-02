El vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, Adam Levine, publicó esta tarde en sus historias de Instagram unas disculpas públicas tras su cuestionada presentación en el Festival de Viña del Mar.

Adam Levine sentenció para comenzar que "quiero explicarme, porque creo que se lo merecen. Estando en una banda que hace muchos shows, siempre espero dar lo mejor de mí, junto a la banda, para ustedes. Cantando a veces soy muy serio y siendo sincero hubo cosas que me incomodaron anoche. Dejé que me dominaran e influyeron en mi comportamiento en el escenario. Fui poco profesional y me disculpo por eso".

Añadió que "cuando ocurren problemas técnicos yo me concentro lo que más puedo en cantar, porque creo que es la mejor forma de salir en TV a 60 millones de personas, lo que fue el show de anoche. Quiero sonar bien, primero y verme y sentirme bien".

Para finalizar, expuso que "venir a Sudamérica y cantar es una de las cosas que más nos gusta hacer... Absolutamente amamos a los fan chilenos, adoramos venir acá... Anoche no fue nuestra mejor noche, por eso todo lo que puedo decir es que lo siento mucho".

