Una casa de subastas de Barcelona, en España, sacará a remate la colección más grande de manuscritos y obras del poeta chileno Pablo Neruda.

Se trata de un verdadero tesoro, pues hay 603 piezas que buscarán nuevo dueño el próximo 19 de marzo.

Entre los materiales de la casa de subastas La Suite de Barcelona, está la primera edición de su trabajo: "Veinte poemas de amor y una canción desesperada", publicada en 1924.

Lo curioso de este libro no es solo su relevancia histórica, pues no quedó un solo ejemplar, sino que éste en particular, está dedicado a Gabriel García Márquez, quien luego sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982.

También se encuentra la primera edición de “Crepusculario”, salido de imprenta en 1923 y que desató el augurio de grandeza para este insigne poeta.

El precio de salida para este lote es de 650 mil euros. Pero no se trata solamente de primeras ediciones de 50 de sus libros (que es bastante ambicioso para cualquier coleccionista), sino que hay decenas de fotografías, cartas, revistas y poemas manuscritos a tinta verde.

Antes de pasar a la casa de subastas, el mérito de compilar este tesoro de las letras es del empresario español Santiago Vivanco, quien logró este menú nerudiano durante 25 años de búsqueda.

“Ya no puedo dar más para esta colección; se trata que una gran biblioteca pública o privada recoja el testigo y pueda ampliarla, exponerla y facilitar la labor de los investigadores”, dijo Vivanco.

“Como joven enamoradizo que escribía versos, cuando no me salían recurría a Neruda porque contaba el amor en positivo. Con los años, me fui enamorando más de la persona que de la obra”, sostuvo el empresario durante la presentación de la importante subasta, citó El País de España.