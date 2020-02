El vocalista de la banda Franz Ferdinand, Alex Kapranos, recordó con alegría su paso por el Festival de Viña del Mar, luego que un seguidor le mandara un mensaje por Twitter tras la polémica presentación de la banda Maroon 5.



“Me encantó ese concierto. Chile siempre nos ha hecho sentir muy bienvenidos”, dijo el cantante en su red social.

I loved this gig. Chile has always made us feel extremely welcome. https://t.co/vf4ZHkdSVG — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) February 28, 2020

Claro que no fue lo único, ya que en el hilo de la conversación, otra usuaria le escribió: “Despertar y ver esto me alegra el día. No hay audiencias que no merezcan artistas para dar su 100% ... Mientras que el líder de Maroon 5 ni siquiera se veía feliz en el escenario y le pedía a la gente que NO los mirara a los ojos, ustedes se tomaron fotos con los fanáticos e hicieron lo mejor”.





Y la respuesta no se hizo esperar en la misma red social. "Somos muy diferentes tipos de frontman", dijo Kapranos.

Cabe destacar que Maroon 5 se presentará esta noche, desde las 21:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida en un show único en la capital.

Ver cobertura completa