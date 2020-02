¿Qué pasó?

La cuarta noche de Festival de Viña 2020 cuenta con grandes artistas en el escenario, Pablo Alborán y Luciano Pereyra son los encargados del romanticismo, pero el humor está en manos de un grupo que busca ganarse la Quinta Vergara.

Fusión Humor es el encargado de sacar carcajadas dentro de los asistentes a otra noche de Viña 2020, pero ¿qué pasó con el “Papaya” de este grupo humorístico?

A mediados de 2017 Fusión Humor se enfrentaría quizás a su mayor crisis, David Silva, miembro fundador del grupo, daba un paso al costado. Con la partida de Silva, más conocido como “Papaya”, llega León a su reemplazo, pero esta nueva incorporación no causó la misma sensación con el público.

En 2019 tras su actuación en el Festival de Las Condes, la reacción del público no fue la misma. Papaya había iniciado su carrera en solitario presentándose como como solista en algunos bares, pero no era lo mismo, motivo que lo hizo volver a sus raíces como mimo callejero en Viña del Mar y La Serena.

Su salida

En una entrevista al Diario La Cuarta en febrero de 2018, David Silva, se refirió a su salida del grupo y lo difícil que ha sido estar alejado de los escenarios

“Sí, han sido 5 meses súper difíciles. He estado con tratamiento terapéutico, estuve con estrés, me dio alopecia y perdí cabello. Recién ahora me pude dejar crecer el pelo porque estoy más tranquilo”.

El mimo "Jupa"

La última vez que el "papaya" fue visto en televisión fue cuando era anunciado como nuevo integrante de Impact Show, dúo humorístico que explotó en Talento chileno y que se consolidó en el Festival del Huaso de Olmué.

Luego de eso retomó la rutina callejera y bajo un personaje que lo vio nacer, el mimo "Jupa", personaje que lo llevó a Paraguay en un festivales de intervenciones callejeras.