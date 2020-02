En una vuelta de tuerca, el legendario actor y director de cine Clint Eastwood le dirá adiós a su apoyo al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, para respaldar al demócrata Mike Bloomberg, quien busca su nominación en la carrera por la Casa Blanca.

Eastwood, de 89 años, se explayó en una entrevista con The Wall Street Journal, y sin rodeos dejó claro su cambio de rumbo en torno a sus preferencias políticas. Aclaró que, si bien aprecia algunas de las acciones del presidente Trump, la política en Estados Unidos “se ha vuelto irritante".

"Yo era republicano, pero la gente nunca pensó en sus partidos, excepto a nivel nacional", dijo. “Tomé mucho té y conversé con la gente. Le dije a la gente: "Arreglaré esto y arreglaré eso", expresó el legendario cineasta, uno de los más longevos activos en la historia del cine.

Eastwood guarda simpatía por el exitoso empresario y ex alcalde Nueva York, quien usará su exitosa gestión en la Gran Manzana para convertirse en el principal rival de Trump en su carrera por la reelección.

Sobre lo que ya no le gusta de Donald Trump dijo: “Debería actuar de una manera más gentil, sin tuitear ni llamar a las personas por sobrenombres. Personalmente, me gustaría que no llegara a ese nivel”.

Eastwood se deslinda de la corriente de Trump, luego de ser un fuerte aliado en el año 2016 cuando la candidata demócrata era Hillary Clinton.

“Lo mejor que podríamos hacer es llevar a Mike Bloomberg allí”, remarcó el oscarizado realizador que incluso, ejerció como alcalde por el partido republicano en una pequeña ciudad en California.

Esta vez, los asuntos de forma en el estilo Trump le han hecho cambiar de opinión de cara a los comicios presidenciales del venidero 3 de noviembre.