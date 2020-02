¿Qué pasó?

La emoción se apoderó del escenario de la Quinta Vergara con una potente presentación de Mon Laferte en la segunda noche del Festival de Viña 2020.

El público cayó rendido ante el impresionante talento de la cantante quien con su interpretación y potente discurso hipnotizó a los asistentes.

El cariño se reflejó desde la segunda canción cuando ya el público pedía la Gaviota para la cantante. Fue así como tras más de una hora de presentación, el "monstruo" le otorgó indudablemente la Gaviota de Plata y Oro ante la emoción de la artista.

Su decisión

Al retomar su presentación, Mon Laferte reveló al público que "voy a entregar las gaviotas porque yo no quería venir a celebrar un festival".

La cantante aclaró que no se trata de un gesto ofensivo, sino que "se la voy a dar a alguien que lo necesite o alguna fundación", ya que no las puede devolver. "El cariño ya me lo llevo", señaló como su mejor premio.