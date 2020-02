La bailarina chilena Geri Hoops sigue revelando detalles sobre el trato abusivo que recibió por parte de funcionarios de migración en un aeropuerto de Puerto Rico el pasado 17 de febrero, cuando iba a tomar un vuelo de regreso a Chile.

“Estuve tres días sin comer encerrada en un calabozo. Los funcionarios me quitaron el teléfono y no me permitieron tomar el vuelo a tiempo”, denunció la cantante a través de su cuenta en Instagram.

Así mismo señaló que este trato cruel solamente lo recibió por el hecho de ser mujer. “Mi único delito es bailar twerk y ser mujer”, escribió en su última publicación a través de la red social.

Hoops se había dirigido a Puerto Rico a grabar un video con el cantante Ozuna luego de que fuera contactada por un equipo de producción del exponente del género urbano. En ese momento, la bailarina también denunció un trato irrespetuoso por uno de los productores.

“Viví la hora más terrible de mi vida, cuando llegué al sitio de la grabación el productor Boy Wonder me dijo que lo que hacía era vulgar”, señaló.

Entre los abusos que surfrió Hoops fue que para cumplir con los requerimientos de los productores tuvo que cambiarse de vestuario en una pieza oscura sin ningún tipo de privacidad.

“Mientras me estaba cambiando llegó y entró un tipo, y fue súper incómodo para mí. Aunque yo haga un video moviendo el trasero y lo suba a Internet, es cosa mía, pero no por eso voy a querer que alguien me vea en vivo cambiándome de ropa”, detalló Geri.

Tras el incidente, la bailarina aseguró que se está asesorando legalmente para ejercer acciones legales a las que haya lugar. Mientras tanto, en la red social ha recibido el apoyo de sus seguidores.

“Esto no tendría que ser delito. No estás sola, yo soy hombre y apoyo a todas las mujeres que pasan por este tipo de situaciones, que nada ni nadie te haga retroceder. Ánimo”, dijo Erick Bueno.

“Fuerza, Geri esto nos une a todas las bailarinas y mujeres. Un abrazo, todas estamos contigo”, comentó Queen Panchi.