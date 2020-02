¿Qué pasó?

Mediante fotografías, la NASA detectó enormes remolinos de polvo en el planeta Marte, conocidos como los “diablos de polvo”, los que al tener una velocidad entre los 30 y 50 kilómetros por hora, son capaces de inyectar ese polvo del suelo a la atmósfera de este planeta y modificar su comportamiento.

NASA Captures Rare Photo of a Dust Devil Swirling on The Surface of Mars #sciencealert #aboveignorance #sagesutr pic.twitter.com/lqoTRjPpS7 — Sagesutr - Act 2 Explore 2 Know (@sagesutr) February 16, 2020

Este polvo se forma alrededor de bolsas de aire de baja presión, las que miden cerca del kilómetro de altura y que poseen un diámetro tan grande que son visibles desde el espacio.

Frente a este fenómeno, se ha detectado una sorprendente imagen que se formó en las planicies volcánicas de Amazonis Planitia, gracias a la cámara HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, la que en el 2012 pudo captar en el mismo lugar otra columna de polvo que se elevaba hasta 20 kilómetros de altura.

HiPOD 10 Feb 2020: The Devil is in the Details



The HiRISE camera has done it again: here is yet another stunning image of an active dust devil on Mars. This dust devil is bright, and its core is 50 m across.



Read more: https://t.co/dWZQX6HPxb



NASA/JPL/UArizona#Mars #science pic.twitter.com/9OHyXK8YNl — HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) February 10, 2020

El remolino de polvo que se capturó recientemente mide aproximadamente 50 metros de ancho y se puede observar su sombra detrás. Según estos datos, los astrónomos calculan que la columna de polvo giratorio se eleva a unos 650 metros en la atmósfera.

¿Cómo se forman este fenómeno?

Estos denominados “diablos de polvo” se forman a medida que la luz solar caliente el suelo del planeta durante el día, este aire caliente se eleva y crea uno corriente de ascenso, al igual de como sucede en nuestro planeta.

En este sentido, esta corriente comienza a girar, lo que provoca un vórtice vertical, es decir, un flujo turbulento en rotación de espiral. Esto haría que el fenómeno pueda levantar cualquier material suelto en la superficie del planeta rojo, como lo hace al levantar una fina capa de arena de color claro del suelo, exponiendo el material subyacente más oscuro, y estas huellas oscuras marcan los caminos tomados por los remolinos.

Estos polvos turbulentos suelen formarse por la tarde los días más cálidos de la primera y verano, cuando la superficie está iluminada por la luz solar durante más tiempo y, por lo tanto, se calienta más. Sin embargo, también se han observado diablos de polvo durante los meses de invierno.