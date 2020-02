Julie Walters, quien interpretó a Molly Weasley en la saga Harry Potter, reveló que le diagnosticaron cáncer de intestino, enfermedad de la que ya se encuentra recuperada.

Según informó The Guardian, la actriz británica supo que tenía la enfermedad hace 18 meses, cuando los médicos encontraron tumores primarios en su intestino grueso.

La artista fue diagnosticada con cáncer de intestino en etapa tres, lo que indica que el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, y está un nivel por debajo de la categorización más grave.

La mujer de 69 años dio a conocer la situación en el programa Victoria Derbyshire de la BBC, donde relató que visitó por primera vez al médico con indigestión y "molestias leves", pero luego regresó con síntomas como dolor de estómago, acidez estomacal y vómitos.

Debido a sus síntomas, fue derivada a un cirujano gástrico para una tomografía computarizada y luego, mientras estaba en el set de la película The Secret Garden (El Jardín Secreto), recibió una llamada en la cual fue informada sobre su enfermedad.

"En primer lugar, sentí conmoción y pensé, 'correcto'. Luego te aferras a lo positivo, que fue que el cirujano dijo: 'Podemos arreglar esto'", dijo Walters.

Walters también recordó el momento en que le contó la noticia a su esposo, Grant Roffey. "Nunca olvidaré su rostro, las lágrimas cayeron en sus ojos".

A pesar de mantenerse optimista, Walters dijo que, mientras esperaba la cirugía, pensó: "Bueno, es posible que no salga de la anestesia".

Su recuperación significó que tuvo que ser cortada de algunas escenas en The Secret Garden, donde trabaja con Colin Firth e interpreta a la formidable ama de llaves Mrs. Medlock.

La actriz contó que también se perdió el estreno de Mamma Mia! Here We Go Again, diciéndole a la gente que tenía una hernia rota para mantener en secreto el diagnóstico de cáncer.

En la entrevista Walters insinuó que la adaptación de la novela clásica de Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden, podría ser la su última película.