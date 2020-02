View this post on Instagram

🌙 SAILOR MOON X COLOURPOP 🌙 The perfect collection to help you fight evil by moonlight! Launching THURSDAY 2/20 10AM PST! Swipe for more moonlight goodness! 👉 - ✨Pretty Guardian Shadow Palette ✨Moonlight Lip Bundle ✨Daylight Lip Bundle ✨Glitterally Obsessed (2) ✨Pressed Powder Blushes (2) - ⭐️ COMMENT A MOON BELOW IF YOU'RE HYPED FOR THIS LAUNCH! ⭐️👇 - #colourpop #colourpopme #sailormoonxcolourpop #sailormoon