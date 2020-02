¿Qué pasó?

La fiesta de los diez años de Lollapalooza Chile tendrá sus celebraciones individuales de la mano de los cuatro sideshows confirmados para este año.

Las presentaciones estarán a cargo de Laura Pergolizzi, conocida internacionalmente como LP, el grupo estadounidense A Day To Remember, el ascendente cantante venezolano Micro TDH y el regreso de uno de los estandartes del rock independiente nacional, Pánico.

Fechas

Micro TDH, catalogado por Billboard como una de las nueve figuras más ascendentes dentro de la música latina y con mayor proyección, será el encargado de abrir los festejos de una década de festival el miércoles 25 de marzo en la Cúpula Multiespacio.

El domingo 29 de marzo en el Teatro Caupolicán será el turno de LP, cantante y compositora con una trayectoria de casi dos décadas, que escribió canciones como "Keep You Up All Night" de lo Backstreet Boys o "Cheers (Drink To That)" de Rihanna. Laura Pergolizzi debutó en nuestro país el año pasado, con dos aplaudidos shows que se vendieron en tiempo récord.

A Day To Remember se presentará el lunes 30 de marzo en La Cúpula Multiespacio con un show que promete. Por un lado, la agrupación de Florida viene cerrando su etapa más rockera de la mano de Bad Vibrations (2016), considerado uno de sus discos más pesados y que tuvo buenas reseñas de los medios especializados. Además, el grupo está a punto de estrenar su nuevo disco You're Welcome.

A 25 años del lanzamiento de su disco debut Pornostar y a ocho de su última presentación en vivo, Pánico vuelve a los escenarios con su show propio el miércoles 1 de abril en La Cúpula Multiespacio. El grupo liderado por Edi Pistolas (Eduardo Henríquez ) y Carolina Tres Estrellas (Caroline Chaspoul) es uno de los estandartes del rock independiente nacional de la década del noventa.

Entradas

Todos los sideshows comienzan su venta este viernes 21 de febrero al mediodía se inicia la venta de entradas para todos los sideshows a través de Puntoticket.