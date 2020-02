Las primeras imágenes de Robert Pattinson con el traje de Batman dieron la vuelta al mundo, y muchos fans del caballero de la noche repararon en detalles de su armadura.

La cinta, protagonizada por la exestrella de Crepúsculo, subió la expectativa de los fanáticos de DC. Por eso su director, Matt Reeves, ha mantenido en secreto sobre qué será la trama de esta nueva entrega.

El corto video revelado en redes sociales por el propio director muestra a Pattinson con el traje de Batman, una pieza que muestra muy poco, pero un detalle que sí dejó ver puede indicar la conducción de la historia.

De acuerdo con muchos seguidores de cómics, el murciélago que luce en el pecho Batman está diseñado con las armas con las que asesinaron a sus padres.

Markeia McCarty, periodista especialista en temas de cómics, fue una de las primeras en detectar el posible detalle, al señalar que la historieta número 1000 de “Detective Comics” contiene una trama similar.

For those asking: looks like a gun divided & reshaped into the symbol, Detective Comics #1000 (Manufacture For Sale) had a similar plot, & what other gun (pre-Batman Beyond) would have that much meaning to Bats?

Bottom line, strong speculation & I'm eager to see if it pans out :) pic.twitter.com/71ALuxeI0g