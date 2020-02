Este semana Netflix divulgó nuevas noticias que dejaron a los fans de las series de la plataforma de streaming bastante felices.

Descubre cuáles son:

Este 14 de febrero Netflix presentó al mundo un primer avance revelador de la cuarta temporada de “Stranger Things”.

En el video, podemos ver a un grupo de personas en una zona de trabajos forzados de Rusia y entre ellos nadie menos que a Jim Hopper, personaje querido interpretado por David Harbour.

La segunda temporada del drama que cuenta la historia del viudo Tony, interpretado por Ricky Gervais, debe llegar en breve al streaming.

A través de las redes sociales, Netflix confirmó que los nuevos episodios llegan el 24 de abril de 2020 en Reino Unido e Irlanda.

After Life returns on 24 April. Yes, the dog will be back! @rickygervais, too. But the dog!! pic.twitter.com/75wIb96KSr