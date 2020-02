Este 2020 apunta a ser el año del retorno musical de Alejandro Fernández, quien tiene programado una gira en México, Estados Unidos y varios países de Europa, de la mano de su nueva producción musical "Hecho en México".

El hijo de Vicente Fernández relanza su carrera musical con un disco que recuerda sus orígenes de mariachis al sacar un disco 100% de rancheras. Y esto ocurre luego de 20 años.

En una entrevista con el reconocido programa "El Gordo y La Flaca", "El Potrillo" se confiesa y habla sobre muchas cosas controversiales de su carrera en los últimos años.

Alcoholismo y relación con Vicente Fernández

Mucho se ha hablado sobre la presunta adicción al alcohol por parte del artista mexicano, algo que negó rotundamente en la entrevista con la presentadora cubana Lili Estefan.

"Siempre me porto muy bien. Alguna copita de vino sí me echo. Ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca".

El cantante explicó que su relación con el intérprete de "El Rey" es fundamental para la crianza que tiene con sus hijos. "Hubo momentos difíciles de mis hijos en los que le tenía que hablar muy fuerte y no me hacían caso. Entonces le decía a mi papá que hablara con ellos", dijo.

El momento también fue propicio para preguntarle al intérprete de 48 años sobre sus cambios de look. En un principio, Fernández se teñía el pelo, después sencillamente lo dejó crecer y ya su cabellera es totalmente blanca. La decisión de no seguir utilizando colorantes responde a “flojera”.

Hecho en México

Con el medio de comunicación mexicano Milenio, Fernández también realizó una extensa entrevista, pero esta vez para hablar sobre su nueva producción musical llamada "Hecho En México" que lo va a llevar de gira alrededor del mundo en este 2020.

“Sentía que tenía la responsabilidad de sacarlo. Nunca dejé de cantar mariachi y la música mexicana, pero en los shows ponía los éxitos de hace 20 años, entonces, cuando había la transición entre la música pop y la música mexicana, sentía que las canciones que cantaba me llegaron a cansar y, si yo sentía eso, creo que el público tenía la misma impresión; lo que quise fue darle una refrescada al tema del ranchero”, concluyó.

La gira de Alejandro Fernandez arranca el próximo fin de semana en la Ciudad de México.