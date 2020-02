La plataforma de streaming Netflix, entregó el listado de actores que pondrán su voz en la nueva serie de He-Man que será lanzada en los próximos meses y que tiene por nombre "Masters of the Universe: Revelation", la cual estará bajo la dirección de Kevin Smith en formato animación.

Entre los nombres más conocidos, está la participación de Mark Hamill, famoso por su rol de Luke Skywalker en Star Wars, y de Lena Headey, quien interpretó a la Reina Cersei en Game of Thrones.

Los actores principales serán:

The cast of Masters of the Universe: Revelation is POWERFUL! pic.twitter.com/c2JSMuBSRD