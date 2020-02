Uno de los personajes más queridos por los amantes del cine de Marvel es Capitán América, interpretado por Chris Evan; no obstante, hubo un momento en que estaban evaluando a otros candidatos. Uno de ellos fue John Kransinski, quien relata cómo fue ese momento que terminó siendo arruinado por Chris Hemsworth (Thor).

En una entrevista en The Ellen Show, Kransinski, conocido por su papel en The Office y la serie Jack Ryan, explicó cómo fue su divertida anécdota al momento de audicionar al personaje: "Me estaba poniendo el traje y estaba a la mitad, y justo en ese momento, Chris Hemsworth pasó y dijo 'Te ves bien, amigo!' Y yo dije 'No. Sabes qué, de acuerdo, no tenemos por qué hacer esto. No, no lo hacemos".

"Sé que no lo habría hecho tan bien como Chris (...) No conseguirlo es la libertad que se me ha otorgado. Si lo hubiera conseguido mi carrera como director y guionista nunca habría sucedido. Verdaderamente, 'Un lugar tranquilo' nunca hubiera sucedido si hubiera conseguido el papel de Capitán América", agregó.

Entrada tropezada al MCU

Esa particular anécdota ya la había comentado en el programa de Conan O'Brien y hasta al propio Evans se lo había recordado en Twitter para una estrategia de recaudación de fondos.

Su esposa, Emily Blunt, también audicionó para un personaje de Marvel, en este caso se trató del también popular personaje llamado La Viuda Negra que es interpretado por Scarlett Johansson.

Según portales especializados, la pareja está siendo tomada en cuenta para convertirse en Sr. Fantástico y la Mujer Invisible en los Cuatros Fantásticos.