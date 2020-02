La primera mitad de la sexta y última temporada de “Vikingos” envió muchos personajes a Valhalla. Sin embargo, una declaración de Michael Hirst reveló que aún podemos sorprendernos con la supervivencia de algunos personajes.

Alerta de Spoilers: Información de la sexta temporada

“Es obvio que el rey Harald y Bjorn están al menos muy gravemente heridos. En realidad no los vimos muertos, pero se podría imaginar que sus heridas fueron lo suficientemente graves como para significar que no sobreviven por mucho tiempo. Pero no estaría seguro de que estén muertos, hasta que realmente lo veas. Así que no estoy diciendo que los dos todavía están vivos, sino que todavía pueden estar vivos, porque aún no los hemos visto muertos”, explicó el creador de la serie a Entertainment Tonight.

Así Bjorn no permanezca vivo hasta en fin de la temporada, Hirst demostró su satisfacción con la finalización de la historia del personaje.

“No podría estar más entusiasmado con el final de Bjorn. Lo vieron pasar de niño a líder y luego a rey, por lo que todos sentimos esta inmensa presión para hacer lo correcto”, finalizó.

No sabemos exactamente cuándo “Vikingos” volverá para su último conjunto de episodios, pero los fans ciertamente ya están ansiosos para ver el final del primogénito de Ragnar.