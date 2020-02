View this post on Instagram

Joaquin Phoenix no sólo se llevó miles de aplausos tras quedarse con el galardón a Mejor Actor en los #PremiosOscar 👏 El reconocido actor se refirió a los derechos de los animales, luchas por el medioambiente, por la igualdad de razas y géneros, entre otros temas. "Tememos la idea del cambio personal, porque creemos que debemos sacrificar algo, renunciar a algo. Pero los seres humanos en nuestro mejor momento somos tan creativos e inventivos, y podemos crear, desarrollar e implementar sistemas de cambio que sean beneficiosos para todos los seres sintientes y el medio ambiente", expresó. ¿Qué te parecen sus palabras? 👇