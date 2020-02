¿Qué pasó?

El nuevo PlayStation 5 ha sido todo un misterio para las y los fanáticos de los videojuegos, quienes tienen altas expectativas de su llegada. Ahora confirmó el CEO de Ubisoft, que esta nueva consola será retrocompatible, es decir, que es compatible con las versiones anteriores de estos juegos, como podría ser por ejemplo, el PlayStation 2.

Así lo confirmó en una conferencia con sus accionistas, Yves Guillemot, quién comentó las previsiones a futuro de la compañía, replanteando su estrategia de lanzamiento para tener más tiempo en preparar los juegos y dotarlos de una mejor calidad. Además, entregó algunas pistas de lo que viene a futuro con la retrocompatibilidad.

“Estas consolas funcionarán con casi todo el catálogo de las anteriores consolas. Será algo nuevo en la industria, ayudará que las generaciones pasadas puedan continuar con las grandes consolas, y su mercado, durante los próximos años". Dijo Guillemot.

La retrocompatibilidad al poder

Esto ya no es una novedad en los Xbox, ya que en ellos se pueden jugar en Xbox One títulos del primer Xbox y del 360. Sin embargo, la empresa Sony sí ha tenido algunas complicaciones para hacer eso en el pasado, como por ejemplo con el PlayStation 4 al no hacerlo retrocompatible.

Desde la compañía Sony no han aclarado demasiado ese soporte de títulos de consolas como la PS3, la PS2 o incluso la PSX, y sólo comentaron en una publicación japonesa que están haciendo todo los esfuerzos en "verificar si podrán asegurar una compatibilidad completa" con juegos de anteriores generaciones de consolas.

¿Con qué juegos podría ser retrocompatible?

Si esto se hace oficial, la lista de juegos retrocompatibles del nuevo PlayStation 5 sería posible de jugar títulos como Chrono Cross en el PS5, o juegos del PS2, como GTA: Vice City y de PS3 como Demon Souls.

Es posible que más adelante, la compañía Sony podría entregar más detalles oficiales de lo que tendría esta nueva consola, así que por ahora estamos a la espera de su lanzamiento y de si efectivamente tendría cambios en su soporte de retrocompatibilidad.