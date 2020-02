Actor con síndrome de Down hace historia en los Oscar 2020

Sofía Jirau es el nombre de la modelo que se ha robado las miradas durante la Semana de la Moda en Nueva York, uno de los eventos de pasarela más importante .

La joven puertorriqueña de 22 años tiene síndrome de Down y la oportunidad ha sido un trampolín para abrirse camino en el modelaje ya que se inició hace solo un año. "Un día me miré al espejo y dije ‘'yo voy a ser modelo, y yo voy a llegar a New York', y miren aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram.

La joven ha sido parte del staff de modelos de la diseñadora Marissa Santiago quien ha declarado que Sofía "es igual que las otras niñas, ella no tiene ningún tipo de impedimento, como ella dice, sin límites, así que yo la veo igual".

Además del modelaje, la boricua fundó su propia marca de accesorios para mujer que incluyen ropa y carteras, entre otros.