Fue en 2005 cuando la exmodelo televisiva Roxana Muñoz se sometió a una cirugía para aumentar el volumen de sus labios. Sin embargo, lo que sería una inyección de ácido hialurónico fue en realidad una dosis de biopolímero, situación que le provocó graves daños.

A través de sus redes sociales, Muñoz mostró impactantes imágenes de cómo, tras 15 años, quedaron sus labios tras someterse a una cirugía reconstructiva, todo con el fin de advertir los peligros de someterse a una tratamniento estético fuera de regla.

"Así me encuentro hoy después de la operación. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba; nos dijeron que era ácido hialuronico y que a partir de los seis meses se iba, yo quise probar y me lo hice", indicó.

La modelo contó además que debido al biopolímero, los labios se le deformaron. "No pueden confiarse y entregar su rostro o cuerpo a cualquier esteticista o cirujano, porque las consecuencias son graves y te pueden costar la vida", recalcó. "Nadie me puede garantizar que voy a quedar bien, como era antes", indicó también a La Cuarta.

Actualmente Roxana se encuentra en recuperación, proceso que describe como muy doloroso. "Tengo la boca con puntos, no puedo hablar, abrir la boca ni comer, apenas uso bombilla. Es desesperante. No puedo lavarme los dientes ni masticar. Estoy con antibióticos y calmantes"; contó.