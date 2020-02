La NASA oficializó esta semana la construcción de su nuevo avión supersónico para finales del 2020.

El modelo llamado X – 59 QueSST fue autorizado para realizar el ensamblaje final pero después de una revisión crítica del diseño presentado para el 2019.

Según reseña Space, estos tipos de aviones son capaces de exceder las barreras de sonido partiendo del Número Mach.

Su diseño está enfocado en la reducción del volumen de la bien llamada “exposición sónica”, sucediendo al momento de superar la velocidad Mach 1, explica el sitio especializado Conocedores.

Hasta el momento, las pruebas operativas serán en un lugar no confirmado de los Estados Unidos.

Assembly of the X-59 continues @LockheedMartin Skunk Works! Seen here? The wing assembly is lifted by a crane and moved to another area of the manufacturing floor in preparation for wing skin installation. Learn more about our mission to quiet the boom →https://t.co/n7C0Batq9Q pic.twitter.com/oPulTEbpqE