El reguetonero puertorriqueño, Daddy Yankee, y la cantante Natti Natasha han desatado rumores de una supuesta relación sentimental en varias oportunidades, pero la dominicana se encargó recientemente de aclarar esas versiones a través de las redes sociales.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia. Hoy y todos los días, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un genio de la industria”, escribió la artista, quien no deja de afirmar que Daddy Yankee es su padrino artístico.

La publicación de la cantante generó diversas reacciones, entre las que no faltaron las que apuntan a un supuesto romance. Días antes, el llamado "Jefe" también había compartido una imagen donde aparece junto a Natti Natasha, aparentemente para hacer una presentación.

Es posible que se trate de una estrategia publicitaria, o de una broma más para mantener la atención de sus fanáticos, porque una de las relaciones más estables de la industria musical es la de Daddy con su esposa Mireddys González, con quien se casó a los 17 años y tiene tres hijos.

Parte del éxito de la relación sentimental de Daddy Yankee es su discreción. El multipremiado cantante no abusa de publicar su vida privada, mantiene a su familia protegida del asedio de los paparazzis y prefiere hacerles alguna mención en momentos muy puntuales.

Por su parte, la dominicana Natti Natasha, de 33 años, ha mostrado respeto hacia su “padrino” por haberla motivado en un bajón de su carrera.

La artista dijo el año pasado que no tenía novio, pero que andaba en búsqueda de pareja, aunque luego no se ha mostrado con nadie en particular.