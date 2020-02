¿Qué pasó?

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos del Rock Latino, fue el prometido regreso de Soda Stereo a los escenarios. Así lo confirmaron a fines del año pasado los sobrevivientes de la banda, Zeta Bosio y Charly Alberti con su gira “Gracias Totales”, donde pretenden incorporar a más de 14 artistas de diversas partes, para homenajear a su compañero Gustavo Cerati.

Uno de los invitados anglosajones anunciados como partícipes del show era Chris Martin, el vocalista de Coldplay, quién se sumaría a la parrilla de músicos que cantarían alguno de los temas.

Sin embargo, se había señalado durante octubre del año pasado, que era posible que algunos invitados no estarían de forma presencial, sino que participarían a través de videos o de forma virtual, aunque sin especificar cuáles de todos los artistas sería.

Artistas podrian estar o no de forma presencial

Así lo confirmó hace unas semanas el baterista de Soda, Charly Alberti quién especificó en un video promocional de la gira, que sería difícil contar con la presencia de todos los intérpretes convidados de forma presencial.

“Los invitados participan de una forma que corresponde con lo que queríamos, necesitábamos que estén presentes en todos los shows y ellos también lo querían, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas. En principio lo que hicimos fue filmarlos a todos. Y esas filmaciones nos van a permitir que, según el show – nadie sabe cuál, es una sorpresa – el artista pueda a estar de forma presencial o en video” señaló Charly.

Por otro lado, la prensa argentina confirmó que el intérprete de "The Scientist", solo estaría de forma audiovisual en la gira, además los fanáticos de Coldplay viralizaron a través de redes sociales una entrevista en donde afirmaba que “tal vez (estaré) en video. Pero no sé cuánto, es un secreto, así que no puedo decir mucho. Me encantaría ayudar en video, si puedo”.

Tras los hechos, los usuarios no tardaron en manifestarse por redes sociales desatando su enojo a través de memes e insinuando un posible “fraude” en la venta de las entradas, ya que nunca especificaron con anterioridad cuales serian o no los artistas que se presentan en el evento.

La respuesta de Soda Stereo ante la polémica

Los intérpretes de “Música ligera”, tuvieron que aclarar este tema dando entrevistas en los medios argentinos, por una parte, Bosio se refirió al diario La Nación que “Nadie dijo nunca que iba a venir Chris Martin a ser el cantante de Soda, dejar a Coldplay y venir de gira con nosotros. Eso es la confusión que generan los medios y las redes”.

Ante esto, Charly se sumó a las palabras de su compañero especificando que “Chris Martin nos decía: ‘Quiero ir a cantar en la gira’. Y atrás venía el mánager y le decía que para esa fecha iba a estar él de gira, que no iba a poder. Creímos al principio que se había entendido mucho mejor la propuesta y dijimos por ahí no hace falta comunicar tanto.”

“A mí particularmente me gusta el hecho de que la gente vaya y se encuentre con una sorpresa.(...) este espectáculo es más multimedia que otra cosa y nosotros también nos sentimos raros. No sabemos exactamente lo que va a ocurrir cuando subamos por primera vez al escenario”concluyó.

Concierto “Gracias Totales” en Chile

Recordemos que la gira comenzará el 29 de febrero en Bogotá y finalizará el 14 de mayo en el Estadio Nacional. Además se espera contar con la participación de Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas. La banda se completará con Coleman, Roli Ureta y Simón Bosio en guitarras, y Fabián Von Quintiero en teclados.