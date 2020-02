WhatsApp es la aplicación de mensajería más grande del mundo y uno de sus mayores atractivos es que cada mes entrega nuevas herramientas a los usuarios.

Nuevas funciones y herramientas suelen ser reveladas en foros de tecnología o versiones beta de la aplicación, logrando así revelar los planes de la compañía de Mark Zuckerberg para el futuro.

Y la próxima modificación para la versión beta de la plataforma, que han sido revelada de manera anticipada, no solo agregará el tan esperado "Modo Oscuro", sino que revela distintas versiones de la herramienta: Colores sólidos claros y oscuros para el fondo de pantalla.

Según anunciaron desde WABetainfo, página que habitualmente filtra las últimas novedades de WhatsApp, los nuevos colores de pantalla para la plataforma serían agregada inicialmente en la versión beta 2.20.31 de Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.31: what's new?



Dark Solid Colors for the Dark Theme, available in this beta!https://t.co/OJCEorwHNJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 5, 2020

Colores sólidos para el "Modo Oscuro" y tradicional

En la más reciente versión beta, WhatsApp ha agregado colores sólidos para el "Modo Oscuro", disponible en la configuración de fondo de pantalla.

Los colores disponibles son negro, marrón oscuro, azul marino oscuro, oliva oscuro, púrpura oscuro y terciopelo oscuro.

Si selecciona un color sólido para el "Modo Oscuro" y se regresa al tema tradicional, WhatsApp automáticamente transformará ese color sólido oscuro en uno claro.