Billie Eilish, la artista del momento, reveló el año pasado que intercambiaba mensajes con el rapero Drake, de 33 años, lo que generó una ola de opiniones sobre lo "inapropiado" que podía ser esa amistad.

En aquel momento, la reciente ganadora del Grammy indicó en una entrevista de Vogue cuando tenía 17 años que el intérprete de "Hotline Bling" le mandaba mensajes de texto y que sostenían una gran amistad.

Al conocerse la frase de Billie, los fans en Internet señalaron que ese tipo de amistad era "rara", debido a la diferencia de edad de ambos, además de poner en duda las "verdaderas intenciones" que pudiera tener Drake con la joven artista.

“Él no necesita ser amable, ¿sabes a lo que me refiero?; está en un nivel de su vida en donde no necesita ser amable con nadie, pero lo es”, dijo en ese momento Billie.

Billie defiende su amistad con Drake

No obstante, ante la polémica, Billie reiteró ese episodio en su reciente entrevista con Vogue: “El internet es algo tan estúpido hoy en día. Todos son tan sensibles. ¿Me estás diciendo que un adulto no puede ser fan de un artista? Hay mucha gente allá afuera por la que el internet debería preocuparse más”.

Los fanáticos recordaron los particulares mensajes que le enviaba el rapero a Millie Bobby Brown, la estrella de la serie Stranger Things, quien en una entrevista dijo que Drake le daba "consejos sobre chicos".

“Lo conocí en Australia, y es increíble, de hecho, el otro día me mandó un mensaje en dónde decía que me extrañaba mucho, y le respondí que yo también. (...) Es una de las mejores personas que he conocido”, dijo en una alfombra roja.