Los fanáticos de Nintendo recibieron otra mala noticia, ya que después del retraso de los envíos y la producción de varios artículos, producto del coronavirus, la compañía editora de videojuegos Private Division anunció mediante redes sociales que el lanzamiento de "The Outer Worlds" en la consola ha sido pospuesto.

La publicación detalla que la decisión fue tomada ya que "el coronavirus ha impactado al equipo de Virtuos trabajando en el puerto", por lo que necesitarán el tiempo suficiente para terminar el desarrollo. Lamentablemente, no se entregó una nueva fecha de lanzamiento.

Private Division también aclaró que el equipo de Virtuos se encuentra bien, y que el problema recaería en que las oficinas se encuentran cerradas durante este tiempo, además afirmaron que cuando tengan más información anunciarán la nueva fecha de lanzamiento.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!