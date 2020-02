Las historias, enredos e intrigas en Verdades Ocultas continúan y esta vez una inesperada confesión sorprendió a los seguidores de la teleserie.

Resulta que durante una discusión entre Samantha (Javiera Díaz de Valdés) y su madre Gracia (Katty Kowaleczko), Samantha reveló el secreto que ambas tienen guardado hace 19 años: Julieta (Antonia Bosman) es realmente su hija, es decir, nieta de Gracia y no su hija como creíamos.

Sin embargo, la historia es aún más escabrosa ya que Julieta nació luego de que un hombre violara a Samantha, sujeto que sería el personaje de Diego (Cristián Arriagada).

Aun no me como el cuento de que monito es un abusador,

Debe haber alguna explicación 🤔

Para eso hay muchas cosas que no me cuadran

Y no encajan monito no tiene ese perfil

Debe existir algo que explique el motivo

Y el porque

Sino no me lo creo#VerdadesOcultas