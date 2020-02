En la ceremonia de los premios BAFTA la no presencia de Brad Pitt no se hizo notar tanto debido al gracioso discurso que hizo leer a la actriz, Margot Robbie, con quien compartió set en la cinta dirigida por Quentin Tarantino. No obstante, esta semana salió a relucir cuál fue el motivo real de su ausencia y es debido a una reunión que tuvo con su hijo Maddox de 18 años.

Según el portal británico The Sun, el actor de Once Upon A Time In Hollywood no viajó a Londres para reunirse con su hijo con quien mantiene una distante relación desde una fuerte discusión en el 2016.

“Maddox le dio a Brad la oportunidad de hablar y él dejó todo para ir a verlo", señalan fuentes al tabloide del Reino Unido.

Incidente familiar

Maddox fue adoptado en el 2002 por Angelina Jolie, quien dos años después se vinculó sentimentalmente con Brad Pitt, manteniendo un matrimonio de 12 años.

La pareja Jolie-Pitt tuvo cinco hijos entre adoptados y propios: Pax, de 16 años, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 y los gemelos Vivienne y Knox de 11 años.

Pero la relación, envidiada por muchas parejas en Hollywood, llegó a su fin en el 2016 tras varios episodios que explotaron en un jet privado donde ocurrió una discusión con Maddox.

De acuerdo con la información suministrada por el medio, Maddox aprovechó que está fuera de la universidad para aceptar un acercamiento con el actor, quien dejó de asistir a una premiación para ir en busca de una posible reconciliación.

“Maddox ha estado fuera en la universidad, así que cuando Brad descubrió que iba a estar cerca y podrían tener una conversación, canceló el viaje al Reino Unido", añadió el medio.

Maddox ha sido muy discreto con la prensa sobre la relación con quien fue su padre durante 12 años de su vida. Sin embargo, al no tener registros fotográficos juntos, la prensa comienza a creer todos los rumores sobre su fuerte discusión.