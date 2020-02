La astronauta de la NASA Jessica Meir, tripulante de la Estación Espacial Internacional, se tomó una espectacular selfie durante un paseo espacial.

"Muy bien, visor arriba esta vez, pero al menos la magnífica Tierra puede aparecer también", escribió la astronauta en una publicación en Twitter que incluye las imágenes, donde se puede ver la Tierra reflejada en su brillante casco.

Para la primera fotografía, usó un panel solar para reflejar su rostro. En la segunda, se aprecia que usó una carcasa protectora especial para poder lograr la captura.

Meir, junto con Christina Koch, participó en la primera caminata espacial femenina en el complejo orbital el 18 de octubre de 2019. Fue elegida para el entrenamiento de astronautas de la NASA en 2013, y completó el proceso en julio de 2015. Regresará a la Tierra en la primavera de 2020.

Fine, visor up this time – but at least the magnificent Earth still makes an appearance too. All #spacewalk #selfies (and other photos) made possible with a Nikon D5 with a 28 mm lens in a protective housing (visible in center of 2nd photo). #SelfieSunday pic.twitter.com/AlmUjvCWDj