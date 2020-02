"Hola mamá ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Ahora vivo en España...". Así comienza la emotiva carta virtual que una joven escribió su madre fallecida hace 4 años y que se hizo viral por las redes sociales.

Junto con la carta, la cual subió a sus cuenta de Twitter e Instagram en formato video, Cecilia escribió: "Ayer mi mami cumplió 4 años de fallecida y sentí que quería escribirle una carta que luego se convirtió en un videito de cosas que me gustaría decirle. Si tienen mamás abrácenlas y quiéranlas mucho porque un día la van a extrañar y van a desear tenerla aunque sea por un día más".

Bastaron unas cuántas horas para que el video de la joven venezolana se hiciera viral, a tal punto que comenzó a recibir cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes la animaron a seguir adelante y aplaudieron su conmovedor gesto.

"Me hiciste llorar muchísimo. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por este vídeo, a veces con tantas discusiones olvido lo mucho que quiero a mi mamita y que me moriría si me deja solita", comentó una joven; mientras otra sostuvo: "Hermoso y conmovedor. Yo también perdí a mi madre hace 4 años, y sentí como mías cada una de tus palabras".

Ante el revuelo de su carta, la joven no tuvo más que palabras de agradecimiento y manifestó: "Ojalá pudiera responder a todos los que escribieron cosas lindas y/o pasaron por esto. Gracias por el apoyo y las palabras LQM. A todos los que tienen mamás/papás vayan a abrazarlos o a llamarlos ya mismo, aprovechen que aún los tienen".