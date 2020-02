Lo que partió como un rumor sobre una relación entre Zendaya y Jacob Elordi estaría tomando solidez luego que ambos protagonistas de "Euphoria" (HBO) fueran fotografiados muy cariñosos.

Los actores fueron vistos por Daily Mail paseando en las calles de Nueva York, tomándose selfies y com miradas cómplices. Pero la imagen más reveladora es cuando Elordi le da un tierno beso en la frente a Zendaya.

A pesar que ninguno ha confirmado la relación, hace tiempo que los fans de ambos especulaban sobre algo más que compañerismo. Los rumores comenzaron después que los fanáticos los vieran tomar un tren juntos en Sydney.

Zendaya is trending on Twitter after being spotted with #Euphoria co-star and rumored boyfriend Jacob Elordi. pic.twitter.com/87RVIt9uyA