Del reconocido cineasta Feras Fayyad, dos veces nominado al Oscar con "Last Men in Aleppo", este lunes 3 de febrero a las 23:00 horas llega a la pantalla de National Geographic "The Cave", un relato conmovedor lleno de coraje, resiliencia y solidaridad.

La producción, nominada a Mejor Documental en los premios Oscar 2020, es considerada una de las mejores películas del año según New York Times, Los Angeles Times, National Public Radio y The Washington Post.

¿De qué se trata?

El documental narra la historia de una Siria devastada por la guerra, donde la seguridad y la esperanza se encuentran bajo tierra, en un hospital subterráneo llamado "The Cave".

Allí, una joven pediatra, la doctora Amani Ballour, ofrece esperanza y tratamiento a los niños y civiles enfermos y heridos de Guta Oriental. En una sociedad patriarcal y conservadora que desvaloriza a la mujer, la doctora Amani es frecuentemente sometida a la hostilidad por parte de hombres que se rehúsan a verla como una médica capaz.

Pero la doctora Amani no se deja amedrentar, y dentro de The Cave, las mujeres han reivindicado su derecho a trabajar como iguales junto a sus colegas hombres. Allí, arriesgan la vida para salvar a los pacientes y encontrar maneras de perseverar en un mundo de crueldad, injusticia y sufrimiento.

Para la doctora Amani y sus colegas, Samaher y la doctora Alaa, la batalla que libran no es solo para sobrevivir, sino para mantener sus sueños y esperanzas para su país y para las mujeres.

"Como cineasta sirio, he hecho mi misión de arrojar luz sobre el pueblo sirio y las atrocidades que continúan en mi casa hoy", dijo el director Feras Fayyad. "En la Dra. Amani vi esperanza al ser testigo de su desafío en contra de los estereotipos y prejuicios que gobiernan nuestra sociedad, mientras atendía a pacientes en las circunstancias más terribles", indicó.