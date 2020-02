A pesar de que se sabía que Scarlett Johansson estaba embarazada de su hija Dorothy mientras rodaba Avengers: La era de Ultrón (2015), ahora se conocieron fotos inéditas donde se ve a la actriz en su traje de Black Widow con una notoria panza.

Las imágenes se difundieron a través de Infinity Saga Box Set, pack que recopilará todas las películas de Marvel Studios desde Iron Man hasta Spider-Man: Lejos de casa. Varias escenas fueron comentadas, pero la que más llamó la atención fue la de Johansson embarazada y en plena grabación.

La protagonista de "Historia de un matrimonio" aparece al lado de Chris Evans como Capitán América, ambos en camino a reunirse con nuevos Avengers. A pesar de sus meses de gestación, en cines no se notó ya que el uso de CGI pudo ocultar su abdomen, y en escenas de acción usaron dobles.

The pregnancy of #BlackWidow-actress Scarlett Johansson during the filming of AVENGERS: AGE OF ULTRON required visual effects work to be done to remove her baby bump... pic.twitter.com/VtJgeiu6O2